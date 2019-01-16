"Дакар": Николаев снова вырвался в лидеры

Нассер Аль-Аттийя все менее досягаем для противников. Катарский гонщик из команды Toyota выиграл девятый этап ралли "Дакар" и увеличил отрыв от соперников. 407 километров лидер общего зачета преодолел за 3 часа и 53 минуты. Следом за ним финишировал испанец Нани Рома, третьим стал гонщик из ЮАР Жиниэль де Вильерс.

Сошел с дистанции француз Стефан Петерансель. На 9-ом спецучастке его внедорожник попал в аварию. В результате штурман Петеранселя Давид Кастера получил травму спины.

Изменения произошли в зачете грузовиков. В лидеры вырвался четырехкратный победитель ралли Дакар Эдуард Николаев из "Камаз-Мастер". На 9-ом участке он на 14 минут опередил белоруса Сергея Вязовича, который представляет команду МАЗ. И почти на 30 минут Николаев обогнал финишировавшего третьим Дмитрия Сотникова, который переместился на вторую строчку в общем зачете.

Среди мотогонщиков победу на 9-ом этапе празднует француз Мишель Мэтж. Австралиец Тоби Прайс стал только пятым, но всё равно смог сохранить лидерство в общем зачете.