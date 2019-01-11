Посёлок сказочных замков стал банкротом

Вице-президент турецкой девелоперской компании Sarot Group Мезер Йерделен пытался отстоять свою фирму в споре о проекте который местная пресса окрестила "посёлок из замков". Но в результате, в конце ноября прошлого года в компании всё же было введено внешнее управление.

Виллы, архитектурно напоминающие нечто среднее между французским шато и сказочным замком Дисней-ленда, были возведены в центральной Турции в рамках проекта "Бурдж аль-Бабас". Место расположения необычного посёлка - деревня Мудурну в области Булу, примерно на полпути между Стамбулом и Анкарой. Столь отдалённое от туристических маршрутов расположение было выбрано не случайно: все инвесторы, подавшие заявки на покупку дома в посёлке "Бурдж аль-Бабас" - богатые клиенты с Ближнего Востока (из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и других стран региона).

Изначально предполагалось, что покупателям понравится удалённое от мирской суеты место, затерянное среди холмов Восточной Мармары.

В посёлке по типовому проекту было возведено более 350 мини-замков. Но все клиенты Sarot Group в результате отказались от покупки, и проект, в который с 2014 года было вложено более 100 млн евро, прогорел.

Компания-девелопер планировала продавать дома в "сказочном посёлке" за сумму от 400 до 500 тысяч долларов. Но то ли свою роль сыграла неблагоприятная экономическая конъюнктура, то ли арабским инвесторам не понравилось отсутствие нормальных участков при мини-замках, но как бы то ни было, многие из инвесторов отказались от проекта. В ноябре 2018 года в Sarot Group, во избежание банкротства, было введено внешнее управление.

Тем не менее несколько клиентов всё же оплатили заказ, и сегодня продажа мини-замков в "Бурдж аль-Бабас" продолжается.