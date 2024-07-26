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Париж 2024: менее 40% женщин в команде беженцев вызывают вопросы

Юсра Мардини и Тачловини Габриесос из олимпийской команды беженцев несут олимпийский флаг во время церемонии открытия на Олимпийском стадионе на летних Олимпийских играх 2020 года.
Юсра Мардини и Тачловини Габриесос из олимпийской команды беженцев несут олимпийский флаг во время церемонии открытия на Олимпийском стадионе на летних Олимпийских играх 2020 года. Авторское право David J. Phillip/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право David J. Phillip/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Ines Trindade Pereira
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Спортсмены-беженцы вот-вот выйдут на сцену в Париже. Кроме бедности и других проблем, с которыми сталкиваются мигранты, женщины среди них испытывают на себе и гендерную дискриминацию

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Чуть больше трети олимпийской команды беженцев на Играх в Париже составляют женщины. И тенденция на снижение продолжается с момента создания команды в 2015 году.

Однако 38 % женщин в команде - не единственный случай. В паралимпийской команде беженцев женщин менее 13 %.

За последнее десятилетие число беженцев увеличилось в три раза. По данным агентства по делам беженцев УВКБ ООН, в конце прошлого года в мире насчитывалось 43,4 миллиона беженцев.

Около половины беженцев, внутренне перемещенных лиц или лиц без гражданства составляют женщины и девочки.

Международный олимпийский комитет (МОК) подчеркивает, что эти соревнования станут первыми в истории соревнованиями с равным гендерным представительством.

Однако реальная картина немного отличается.

По мнению Мишель Доннелли, доцента кафедры спортивного менеджмента Университета Брока, МОК "не выполняет свои обязательства по обеспечению гендерного равенства", больше того - он не может обеспечить его соблюдение в команде, над которой имеет контроль.

"Я бы сказала, что это скорее символическое, чем реальное представление глобальных проблем", - добавляет Мишель Доннелли.

Достаточно ли менее 40 % женского представительства?

По данным благотворительной организации Women for Women International, "в дополнение к бедности и другим проблемам, с которыми сталкиваются все беженцы, женщины-беженки испытывают на себе дополнительное угнетение, вызванное гендерной дискриминацией".

Под этим подразумевается "неоплачиваемая работа по дому, будь то уход за детьми, забота о пожилых родственниках, приготовление пищи, уборка", - говорит Рейчел Уильямс, менеджер по политике и связям с общественностью благотворительной организации Women in Sport.

В нынешней олимпийской команде беженцев 29 спортсменов, среди них только 10 женщин.

Манижа Талаш, 21-летняя афганка, бежавшая в Испанию от талибов, выступит в брейк-дансе на первых в истории олимпийских соревнованиях, - и это одна из вдохновляющих историй о женщинах-мигрантах, попавших в заголовки газет.

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"Мы знаем, как важна наглядность, особенно для девочек, занимающихся спортом, и как вдохновляет их то, что женщины добиваются успехов в спорте", - добавила Уильямс.

Хотя команда Women in Sport предпочитает смотреть на вещи с оптимистической стороны и отмечает, что почти 40 % команды составляют женщины - уже достижение, это мнение не является единодушным.

"Я не думаю, что этого достаточно", - говорит Доннелли. "Те места, где МОК полностью контролирует ситуацию, должны служить примером для всех, поэтому команды должны быть гендерно равными".

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"Не у всех одинаковый опыт быть беженцем и что существуют повышенные риски и проблемы для женщин, гендерных меньшинств, инвалидов как беженцев, и что все это влияет на то, кто в конечном итоге попадает или может быть частью Олимпийской и Паралимпийской команд беженцев".

Как финансируются команды беженцев?

По данным Международного олимпийского комитета, большинство атлетов получают поддержку в рамках программы стипендий для спортсменов-беженцев, которая управляется Олимпийским фондом помощи беженцам (ORF) и финансируется организацией "Олимпийская солидарность".

Исполнительный комитет МОК выбрал Олимпийскую команду беженцев для участия в соревнованиях в Париже 2024 года.

Чтобы попасть в команду, атлеты должны иметь определенные достижения в своем виде спорта и иметь официальный статус беженца в принимающей стране, признанными Агентством ООН по делам беженцев.

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"Также будет учитываться сбалансированное представительство по видам спорта, полу и регионам", - заявили в ORF.

Однако Доннелли считает, что прозрачности и подотчетности не хватает.

"У нас не так много информации о том, как спортсмены отбираются в команды беженцев", - сказала она.

"Это заставляет нас задавать вопросы и удивляться, как мы оказались там, где в командах беженцев не равное количество мужчин и женщин".

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