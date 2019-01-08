Военная полиция РФ в Манбидже на границе с Турцией

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Военная полиция ВС России начала патрулирование в районе сирийского города Манбидж. После решения США вывести войска из Сирии местные курды заявили, что опасаются угрозы вторжения со стороны Турции. В этой связи Дамаск обратился за помощью к Москве. Участок патрулирования российской военной полицией составляет несколько десятков километров.

"Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе Манбиджа и его окрестностей. Задача - обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооружённых формирований", - заявил представитель военной полиции РФ Юсуп Маматов.