От ЧМ до выборов президента: год в мемах

Этот год получился очень насыщенным. Футбольная феерия, выборы президента, взорвавшая общество пенсионная реформа, дело Скрипалей – и это лишь малая часть списка. Но сегодня мы решили вспомнить не просто события года, а главные мемы, связанные с этими событиями.

Святой Акинфеев

Российская сборная на чемпионате мира преподнесла болельщикам много сюрпризов. Мало кто верил, что россияне смогут вырвать победу у испанцев, которые за 10 лет выиграли два чемпионата Европы и мировое первенство. Но чудеса случаются. После матча интернет-пользователи называли Игоря Акинфеева святым. Как ему ногой удалось отбить пенальти! Нога теперь уже бывшего капитана сборной стала настоящим мемом.

Так же, как и эта троица в кокошниках, которая с аппетитом уплетала хот-доги как раз во время матча против испанцев.

Владимир Путин или Дейенерис Таргариен?

Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский... Многих россиян не устроил ни один из участников президентской гонки, и они решили предложить свои варианты. Что, если бы на выборах победила мать драконов Дейенерис Таргариен или Джон Сноу – герои сериала "Игра престолов"?

Другой мем нам подарил один из кандидатов. Павел Грудинин был уверен, что наберет больше 15 процентов голосов. А потому решил устроить пари. В итоге спор он проиграл, и знаменитые усы пришлось сбривать.

Простые туристы или сотрудники ГРУ?

Дело Скрипалей – одна из самых громких тем этого года. В сентябре подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль появились в эфире канала Russia Today. Боширов и Петров – простые русские туристы - рассказали, что поехали в Солсбери, чтобы увидеть знаменитый собор.

Но вскоре история приняла новый оборот. Организация Bellingcat и издание Insider опубликовали результаты расследования, в котором говорилось, что настоящие фамилии Боширова и Петрова – Чепига и Мишкин и что они – сотрудники ГРУ.

Ждун в ожидании пенсии

Всё лето россияне устраивали демонстрации против повышения пенсионного возраста, но особого успеха им добиться не удалось. Власти пошли только на небольшую уступку, и касается она в первую очередь женщин.

Помните этот мультфильм? Героине явно непросто справляться с такой оравой, но зато, в соответствии с реформой, на пенсию она сможет выйти уже в 50. А всё потому что у нее пятеро детей.

В Крым с ветерком

Добраться из Краснодарского края в Крым теперь можно всего за 15-20 минут. "Всё удобно, шикарно, долговечно, надеюсь", - поделился своими впечатлениями Владимир Путин, проехав по Крымскому мосту за рулем КАМАЗа. Мемы не заставили себя долго ждать. На что больше была похожа эта поездка? На кадр из сериала "Дальнобойщики"? Или на сцену из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"?

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