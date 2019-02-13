"Офигенно": Илон Маск ответил на российский мем

Он ответил, причем по-русски. Глава Tesla и SpaceX отреагировал на популярный в соцсетях мем с вопросом "Как тебе такое, Илон Маск?".

Поводом стало изобретение 18-летнего ставропольского студента. Юный инженер переделал "Жигули" таким образом, что на дороге создается впечатление, что автомобиль движется задом наперед. Изобретение уже прозвали "самоходным инфарктом".

Телекомпания НТВ выложила твит, сопровождаемый видео с изобретением, отметив в нем Маска. Неожиданно для всех, бизнесмен ответил на русском языке - "хаха, офигенно".

Мем, высмеивающий оригинальные, а порой и просто нелепые изобретения, бросающие вызов американскому инженеру, стал популярным в 2017 году.

Согласно энциклопедии Memepedia, аналога Википедии по мемам, он появился после фейковой новости о том, как новосибирские ученые придумали коптить селедку в коллайдере.

На видео ставропольского изобретателя обратило внимание и ГИБДД. Водителя нашли и привлекли к административной ответственности — в частности, за "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части" и отсутствие страхового полиса. А ставшие популярными "Жигули" у него изъяли.