"Украина не откажется от использования портов в Азовском море"

На заседании Совета национальной безопасности и обороны он объявил, что Киев введет новые санкции против России, как следствие "агрессии против украинского государства в Черном море". Они будут направлены против депутатов Госдумы и против компаний, которые "так или иначе действуют против Украины".

"Подчеркиваю твердо и убедительно: Украина никогда не откажется от использования своих портов в Азовском море, в том числе и военными кораблями. Правда на нашей стороне, международное право и поддержка тоже, мы будем использовать все дипломатические средства", - пояснил он на заседании в Киеве.

Во вторник Россия объявила о включении 245 видных деятелей и семи украинских компаний, в первую очередь в энергетике и обороне, в свой список экономических санкций против Украины.

Поводом для введения военного положения в соседней стране стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября, когда три судна ВМС Украины были задержаны Россией, а 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.