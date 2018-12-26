"Без военного положения лучше всем"

Москвичи, комментируя в этот морозный вечер новость об отмене военного положения в ряде украинских регионов, не скрывали облегчения.

- Уже сколько лет идет пропаганда ненависти русских к украинцам и наоборот, мы один народ, мы должны дружить, и не должно быть вот этого всего, войн и военных положений, - считает Ирада, 25-летняя москвичка.

- Безусловно это здорово, - говорит Максим, 18 лет, - потому что все, что было в Керченском проливе – это провокация со стороны Украины. Отмена военного положения – это плюс для них и для нас, ведь мы большие торговые партнеры.

- Мужчины не ездили (на Украину) и, я думаю, не поедут в ближайшее время, потому что на местах все равно есть вероятность, скажем так, не совсем адекватных ситуаций...

Реагируя на другую новость - введение Украиной новых санкций против России - в Совете федераций пообещали "жестко на нее ответить.

"Некоторые российские политики и политологи считают, что Украина попытается найти новый предлог, чтобы перед выборами снова ввести военное положение. Но простые россияне, особенно те, у кого есть родственники и друзья в украинских городах, получили надежду вместе отпраздновать Новый год. Ведь вместе с военным положением должны отменить и ограничения на въезд", - передает из Москвы корреспондент Галина Полонская.