"Слуга народа" ушел в отрыв

Cогласно поступающим данным, в которые входят и результаты экзитполов украинских парламентских выборов, президентская партия наращивает отрыв от соперников.

Ей предрекают от 240 до 245 мандатов. Чтобы создать правящую коалицию, достаточно получить 226 депутатских мест.

Однако для получения конституционного большинства (две трети депутатов) партии Зеленского нужны будут союзники.

В штаб-квартире "Слуги народа" царило соответствующее моменту настроение.

Его сформулировал президент Украины Владимир Зеленский: "Поздравляю всех! Великолепный и символический результат, конечно, 73 % процента были бы лучше, но в любом случае мы благодарны народу Украины за доверие и поддержку, спасибо!".

Из других партий и политических объединений в новую Раду проходит "Оппозиционная платформа - За жизнь", она, как полагают, может получить от 42 до 44 мандатов, у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко - 28 мест, на пять мандатов меньше у "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

У "Голоса" Святослава Вакарчука может оказаться 21 мандат.

Сам Зеленский успел сообщить прессе, что он готов рассматривать создание коалиции с "Голосом", "Настаивать не можем, но приглашаем господина Вакарчука на разговор", - заявил украинский лидер.

На это предложение уже поступил ответ: Святослав Вакарчук сообщил о готовности партии формировать коалицию в Раде и работать в правительстве Украины.

"Мы готовы брать на себя ответственность с самых высоких должностей вплоть до волонтерских, мы готовы говорить с другими силами о конфигурации", - подчеркнул Вакарчук.

Выборы прошли, как заявил украинский Центризбирком, без серьезных нарушений. Явка составила почти 50 %.