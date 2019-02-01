Бывший журналист собирает деньги на регистрацию кандидатом в президенты с помощь краудфандинга

Украинский журналист и известный борец с коррупцией намерен собрать достаточно средств для финансирования своей кампании на пост президента страны с помощью краудфандинга.

Партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом на выборах президента Украины, которые запланированы на 31 марта.

Гнап сообщил, что намерен запустить публичную кампанию сбора средств через интернет до суммы 2,5 млн гривен (ок. 6 млн рублей), необходимой на взнос для регистрации его кандидатом. По его словам, на ведение самой президентской кампании ему потребуется ещё 1,5-2 млн.гривен.

За последние 10 дней кандидат собрал уже около миллиона гривен, а необходимую сумму надо внести до 3 февраля.

"Я считаю, что мы должны поддержать единого кандидата от демократического лагеря, если он появится, – сказал экс-журналист. - Но есть одно "но". Я не верю в то, что такой кандидат будет, что наши более опытные политики по демократическому лагерю смогут утолить свои амбиции и объединиться".

По данным социологических опросов, наибольшую поддержку среди кандидатов в президенты имеет шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 19% опрошенных. Среди лидеров также глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,2%) и действующий президент Петр Порошенко (15,1%).