Тунис: протесты после самосожжения

В Тунисе — массовые акции протеста после самосожжения журналиста Абдеррака Зоргуи. 29-летний фотограф оставил на своей странице в «Фейсбуке» обращение, в котором описал своё отчаяние от положения дел в стране и призвал к революции.

После этого в центре города Кассерин он облил себя бензином и поджёг. Его успели доставит в больницу, но там он скончался.

Reuters

Самосожжение журналиста напомнило тунисцам о таком же шаге уличного торговца, с чего в январе 2011 года началась «арабская весна».

В Кассерине вспыхнули массовые выступления. Сотни человек вышли на улицы. Они заявляют, что возмущены тем, что через восемь лет после «Арабской весны» обещания новых властей так и не выполнены, в частности, безработица и коррупция продолжают расти.