Акция протеста в Тунисе: демонстранты требуют отставки президента

Тысячи тунисцев приняли участие в акции протеста. Во главе с Фронтом национального спасения, коалицией оппозиционных партий, включая исламистскую "Эннахда", демонстранты прошли маршем по главным улицам столицы. Протестующие призывали к отставке президента Каиса Саида.

Манифестанты возлагают вину на главу государства за неспособность справиться с экономическим кризисом. В условиях высокой инфляции жители Туниса сталкиваются с дефицитом основных продуктов питания. Уровень безработицы в стране превышает 15%