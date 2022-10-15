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мир

Акция протеста в Тунисе: демонстранты требуют отставки президента

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 Euronews
Протесты в Тунисе
Протесты в Тунисе   -   Авторское право  Hassene Dridhi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Тысячи тунисцев приняли участие в акции протеста. Во главе с Фронтом национального спасения, коалицией оппозиционных партий, включая исламистскую "Эннахда", демонстранты прошли маршем по главным улицам столицы. Протестующие призывали к отставке президента Каиса Саида. 

Манифестанты возлагают вину на главу государства за неспособность справиться с экономическим кризисом. В условиях высокой инфляции жители Туниса сталкиваются с дефицитом основных продуктов питания. Уровень безработицы в стране превышает 15%