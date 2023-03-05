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Тунис

Тунис: оппозиция требует освободить арестованных

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 Euronews
Протестующие вышли на улицы тунисской столицы, несмотря на то, что акция не была разрешена властями
Протестующие вышли на улицы тунисской столицы, несмотря на то, что акция не была разрешена властями   -  Авторское право  Hassene Dridi/AP

Сотни тунисцев вышли на акцию протеста, несмотря на то, что столичные власти не дали разрешения на ее проведение.

Протестующие требуют освобождения представителей Фронта национального спасения (ФНС). В последние несколько недель были арестованы более 20 человек. Оппозиция считает эти аресты необоснованными.

Политический кризис в Тунисе, возникший в результате противостояния президента страны и парламента, продолжается с 2021 года.