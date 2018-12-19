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Австрия

Ночные поезда набирают популярность

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Ночные поезда набирают популярность
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Путешествия на поезде снова становятся все более популярными, в том числе ночью. Отчасти это связано с рекомендацией Европейского агентства по окружающей среде, которое классифицирует пассажирские железнодорожные перевозки как более экологичную альтернативу авиаперелетам. Несмотря на то, что в Европе в последнее время наблюдается тенденция сокращения количества ночных поездов, государственная компания Австрийские Федеральные железные дороги (ÖBB), наоборот, расширяет их сеть.

Бернхард Ридер, представитель ÖBB: "Два года назад, когда Немецкие железные дороги решили не продолжать обслуживание ночных поездов, для нас это стало прекрасной возможностью запустить новые линии. Тогда мы увеличили нашу сеть на 50%. Мы также заказали 13 новых ночных поездов, которые получим в 2021 году. Затем мы подумаем о дальнейшем расширении нашей сети".

Компания Австрийские Федеральные железные дороги инвестировала 40 миллионов евро в расширение сети два года назад. По словам представителей компании, ночные перевозки выгодны. Согласно их данным, ежегодно ночными поездами пользуются около полутора миллиона человек.


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