Пробуждение ночных поездов

Ночные поезда снова курсируют между Берлином и Брюсселем. С момента открытия линии две недели назад все места заполнены.

Они стояли на запасном пути в течение многих лет и теперь о них вспомнили: ночные поезда возвращаются на европейские железные дороги, которые соединяют большие города и пересекают несколько стран.

Линия Берлин-Брюссель была открыта две недели назад компанией European Sleeper. Все спальные вагоны заполнены, что является настоящим достижением для способа передвижения с комфортом и без стресса, который, казалось, был обречен на вымирание в эру спешки и дешевых путешествий.

Билет стоит от 49 до 109 евро. Это экологическая альтернатива авиаперелетам или поездкам на автомобиле.