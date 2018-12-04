Цена протестов "жёлтых жилетов"

Три недели протестов "Жёлтых жилетов" нанесли чувствительный удар по французской экономике. Розничные торговцы, магазины, отели и рестораны сетуют на резкий спад торговли и сокращение числа посетителей.

- доходы мелких розничных торговцев упали на 20%-40%,

- число забронированных номеров в гостиницах сократилось по сравнению с обычным в это время года на 15%-20%,

- рестораны ( в зависимости от своего расположения ), недосчитались от 20% до 50% посетителей.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр бьёт тревогу:

"Я уже говорил вам на прошлой неделе, что на нашей экономике это скажется самым серьёзным образом. Так вот, должен вам сегодня сказать, что всё очень серьёзно: мы отмечаем снижение деловой активности на 15%-25% в зависимости от секторов".

Протестуя против повышения цен на топливо, люди в жёлтых светоотражающих жилетах блокируют дороги и останавливают бензовозы. Залить бак автомобилистам становится всё труднее:

"Я объехала вот уже три автозаправки, и нигде нет горючего. Вот, возвращаюсь ни с чем домой".

"Не знаю, что и делать! Попытаю счастья на ещё одной заправке, а нет - так придётся оставить машину дома".

Федерация автоперевозчиков Франции уже оценила свой ущерб от блокад дорог в 400 млн евро.