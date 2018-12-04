"Желтые жилеты": кто они?

Французская экономика серьёзно пострадала за три недели уличных протестов, вдохновителями которых стало движение "жёлтых жилетов" (gilets jaunes). Об этом в минувший понедельник заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

По его словам, потеря в доходах потребительских секторов экономики (розничная торговля, гостиничный бизнес, магазины и рестораны) составила от 15 до 50%.

Акции "жёлтых жилетов" охватили страну 17 ноября, зародившись в социальных сетях. Этот протест стал реакцией на рост цен на бензин и дизельное топливо. За несколько недель движение стало более широким протестом против социального неравенства.

Полиция с трудом сдерживала натиск толпы в субботу 1 декабря: демонстрации "жёлтых жилетов" привели к хаосу на улицах самых престижных районов Парижа, как обычно с таких случаях, горели автомобили, люди из толпы били витрины и грабили магазины и кафе. По суммарному негативному эффекту, эти беспорядки попали в один разряд с парижскими студенческими волнениями весной 1968 года.

Тем не менее у "жёлтых жилетов" нет оформленного руководящего звена, они нигде не зарегистрированы в качестве официальной группы или организации, и это что затрудняет их общение с властями.

Кто такие "жёлтые жилеты" и чего они добиваются? Euronews пытается дать ответы на самые актуальные вопросы о растущей волне антиправительственных настроений.

Экономическая основа протеста

Недовольство было вызвано мерами правительства по увеличению прямого налога на бензин и дизельное топливо. Это два наиболее востребованных типа горючего среди французских автомобилистов. Повышение планировалось также для налога на выбросы углекислого газа. Протестующие рассматривают их как непропорциональные меры в отношении всех, кто использует автомобиль, чтобы ежедневно добираться до работы.

Масла в огонь подлил президент Франции Эммануэль Макрон своим решением упразднивший налог на богатство, ранее введённый социалистами, который распространяется на граждан с налогооблагаемым капиталом более 1,3 млн. евро. Одним словом, многие во Франции рассматривают экономические преобразования Макрона как шаги в интересах наиболее богатых.

Кто они - "желтые жилеты"?

"Жёлтые жилеты" - весьма разнородная группа, среди сторонников которой люди разного возраста, проживающие во многих регионах страны. Среди них есть и безработная молодежь, и пенсионеры с очень низкими пенсиями, и люди, которые получают минимальную заработную плату.

В уличных акциях протеста участвует как праворадикальная молодёжь, так и левые радикалы. Нередко протестующие пытались дистанцироваться от этих радикальных участников акций, вносящих в них волну насилия.

В добавок ко всему движение "жёлтых жилетов" стали использовать в своих интересах политические лидеры, такие как глава Национального Фронта Марин Ле Пен и лидер левого движения Жан-Люк Меланшон: оба выразили свою поддержку группе.

Пресс-секретарь МВД Франции сообщил Euronews, что в минувшую субботу по всей стране в протестах участвовали около 136.000 человек, 10.000 из которых вышли на улицы в Париже.

Опрос населения, который провели два французских ТВ-канала RTL и M6, показал, что 72% французов поддерживают добиваются "желтые жилеты".

В то же время, 85% респондентов против использования насилия.

Чего добиваются "желтые жилеты"?

Требование прекратить рост налогов на топливо лишь положило начало движению. По мере того, как протесты не утихают, список требований лишь растёт.

В заявлении, направленном во французские СМИ, движение "желтые жилеты" обнародовало список из 40 требований, которые они намереваются предъявить правительству, в том числе изменение жилищного законодательства, налоговой системы, преобразования в сферах здравоохранения, образования и государственного финансирования.

В другой статье, опубликованной в газете Le Journal du Dimanche, группа "желтые жилеты" выдвигает ещё один набор долгосрочных требований:



Мы бы хотели знать, на какие цели используются [собранные] налоги, нам нужен общенациональный социальный диалог, региональные дебаты по вопросу социальной мобильности, регулярные референдумы по социальным вопросам, переход к пропорциональному представительству в законодательных органах для того, чтобы население было лучше представлено в парламенте

В первую очередь "желтые жилеты" просят заморозить повышение налогов на топливо и отмену сложного технического контроля транспортных средств.

"Мы хотим быстро достичь соглашения, чтобы экономика страны могла вернуться в нормальное состояние до сезона новогодних праздников", - пишут представители "жёлтых жилетов".

Основное требование протестующих можно сформулировать одной фразой: остановить рост и без того высокой стоимости жизни и укрепить покупательскую способность среднего класса.

Меры властей по обузданию волны насилия

За три недели протестов кабинет Эммануэля Макрона не смог достичь соглашения с "жёлтыми жилетами". И хотя президент был настроен жёстко, французский премьер в результате всё же объявил о замораживании цен на топливо на ближайшие 6 месяцев.

В понедельник премьер Эдуар Филипп провел переговоры с лидерами оппозиционных партий, чтобы найти компромисс и разрядить напряжённость в обществе. На вторник 4 декабря у премьера была запланирована встреча с делегацией "жёлтых жилетов", причём наиболее радикальные протестанты были против каких-либо переговоров с правительством.