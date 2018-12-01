"Жёлтые жилеты" заблокировали границу с Италией

Акции протестов против повышения цен на топливо проходили не только в столице.

Туннель Фрежюс, соединяющий Италию с Францией, был заблокирован в субботу "желтыми жилетами". По обе стороны туннеля скопились многокилометровые очереди из фур. Их водители не были готовы к такому повороту событий.

"Мы застряли здесь без еды. Стоим уже более 4 часов. Жандармерии нет. Это просто невообразимо", - говорит один из дальнобойщиков.

На пункте оплаты проезда Сен-Мишель около сотни активистов останавливали грузовики и фильтровали проезд легковых автомобилей. Некоторые из итальянских водителей поддерживали акцию "жёлтых жилетов" и относили к ней с пониманием.

"Вы солидарны с "желтыми жилетами"? - спрашивает журналист Euronews.

"А что нам остается делать? у нас нет особого выбора. Поэтому лучше быть солидарными с ними, когда подобная ситуация складывается. Если бы нам дали немного вина - быть солидарными было бы намного приятнее", – отвечают итальянские водители.

"Слишком много налогов. Наше будущее довольно туманно. А это ставит под угрозу будущее наших детей, наши зарплаты, планы, пенсии. Как это происходит по всей Европе. И я думаю, сейчас время действовать, по возможности без насилия", - жалуется один из протестующих.

Подобные акции проходят в субботу по всей Франции, не исключение Марсель, где к протестами присоединились пожарные.