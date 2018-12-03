Триколор - такой же символ протеста, как и желтый дорожный жилет. Флаг Франции Патрику отдают стражи порядка. Аннлиз Борджес спрашивает, почему он вышел на площадь.
"Желтые жилеты": "Нас власть душит налогами"
"Желтые жилеты": "Нас власть душит налогами"
"Ну мы же видим бездомных людей на улицах, мы же видим нищету. Мы же знаем, что сколько стоит, мы же видим, как бедствуют пенсионеры. И это везде. А Макрон - просто идиот, он сам нас сюда привел", - отвечает Патрик Лаланд.
Леон пришел вместе с Патриком, вот его слова: "Понимаете, у нас политики надевают костюмы, которые стоят 45 тысяч евро, это эквивалент годового заработка трех французов. Разумеется, право на протест записано в конституции. Они жируют на наших бедах. Мы остаемся ни с чем, и они все равно стараются от нас что-то урвать".
Давид Оливье объясняет, что так дальше жить нельзя: "Все дико подорожало, а нас продолжают душить налогами. И нам надоела жуткая несправедливость: мы все время платим за богачей, мы все отдаем богачам".
И хотя президент заявил, что право на протесты никто не оспаривает, жестоко отозвавшись об уличном вандализме, протестующие говорят, что ответственность за случившееся на парижских улицах и на улицах других крупных городов в прошедшие выходные целиком и полностью лежит на властях. Мы не хотим хаоса, говорят они, но власть нас должна в конце концов услышать и изменить свой социальный курс.