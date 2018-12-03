"Желтые жилеты": "Нас власть душит налогами"

Триколор - такой же символ протеста, как и желтый дорожный жилет. Флаг Франции Патрику отдают стражи порядка. Аннлиз Борджес спрашивает, почему он вышел на площадь.

"Ну мы же видим бездомных людей на улицах, мы же видим нищету. Мы же знаем, что сколько стоит, мы же видим, как бедствуют пенсионеры. И это везде. А Макрон - просто идиот, он сам нас сюда привел", - отвечает Патрик Лаланд.

Волнения в Париже стали самыми крупными, как заявила пресса, с мая 1968-го года

Волнения в Париже стали самыми крупными, как заявила пресса, с мая 1968-го года Фото Рейтер

Леон пришел вместе с Патриком, вот его слова: "Понимаете, у нас политики надевают костюмы, которые стоят 45 тысяч евро, это эквивалент годового заработка трех французов. Разумеется, право на протест записано в конституции. Они жируют на наших бедах. Мы остаемся ни с чем, и они все равно стараются от нас что-то урвать".

Вывешенный в витрине бутика "желтый жилет" не спас от вандалов Фото Рейтер

Давид Оливье объясняет, что так дальше жить нельзя: "Все дико подорожало, а нас продолжают душить налогами. И нам надоела жуткая несправедливость: мы все время платим за богачей, мы все отдаем богачам".

Сожженные автомобили на одной из фешенебльных парижских улиц Фото Рейтер

И хотя президент заявил, что право на протесты никто не оспаривает, жестоко отозвавшись об уличном вандализме, протестующие говорят, что ответственность за случившееся на парижских улицах и на улицах других крупных городов в прошедшие выходные целиком и полностью лежит на властях. Мы не хотим хаоса, говорят они, но власть нас должна в конце концов услышать и изменить свой социальный курс.

Простесты на площади Звезды, рядом с одним из символов Парижа - Триумфальной аркой Фото Рейтер