В Австрии могут урезать пособия за плохой немецкий

"Те, кто не хотят интегрироваться, те, кто не хотят учить немецкий язык, будут меньше получать", - написал австрийский канцлер Себастьян Курц в Twitter.

"Сперва нужно добиться справедливости для австрийцев, иностранцам придется подождать", - заявила министр по социальной политике Беата Хартингер-Кляйн.

Правительство также планирует урезать детские пособия для работников, чьи дети живут за границей. Это решение может негативно сказаться на семьях мигрантов.

Международная благотворительная организация "Каритас" выступила против законопроекта. "Мы должны бороться с бедностью, а не с людьми, которые страдают", - сообщил президент "Каритас" Майкл Ландау агентству АFP.

Организация также раскритиковала решение поднять языковой вопрос в то время, когда финансирование многих интеграционных программ в стране сократилось.

Новый закон должен пройти обсуждение в парламенте. По сообщениям, Европейская комиссия изучает его на соответствие нормам ЕС.