Тереза Мэй: испытания в парламенте

Дадут ли британские депутаты "зеленый свет" сделке Лондона с Брюсселем. В Палате общин начались дебаты по представленному премьером Терезой Мэй соглашению с ЕС по "брекситу". Голосование намечено на 11 декабря.

"В начале пятидневных дебатов, которые определят курс нашей страны на ближайшие десятилетия, имеет смысл задуматься над тем, как мы оказались в такой ситуации", - сказала Мэй, обращаясь к присутствующим.

Убедить парламентариев в своей правоте Мэй будет нелегко. Перед началом дебатов депутаты проголосовали за расследование по вопросу о неуважении кабинета министров к законодательному органу. Причиной разбирательства стал отказ правительства предоставить полную правовую оценку последствий выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Инициативу оппозиционной Лейбористской партии поддержали 311 парламентариев. Против проголосовали 293 депутата. Депутаты обязали правительство опубликовать документ в полном объеме.

Винсент Макавини, euronews:

"Происходящее для Терезы Мэй означает, что фактически она управляет правительством меньшинства и через несколько дней может столкнуться с голосованием в Палате Общин по вотуму доверия кабинету, потому что правительство не должно проигрывать такого рода голосования, особенно столь важное, по вопросу "брексита". Мы увидим, как усилится оппозиция, если ей удастся инициировать вотум. Все это может стать концом правительства Мэй и обернуться досрочными выборами".

На этом фоне в британской столице у здания парламента прошли манифестации как противников, так и сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза.