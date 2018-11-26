Тереза Мэй: у этого соглашения о "брексите" нет альтернативы

Соглашение Великобритании с Евросоюзом об условиях брексита полностью отвечает интересам британского народа, а отказ членов парламента одобрить его вызовет хаос и неопределенность. С таким утверждением выступила премьер-министр Тереза Мэй перед членами парламента, которым предстоит принять решение относительно проекта соглашения через две недели:

«Я могу сказать с полной уверенностью, что лучшего варианта соглашения не существует. Палата общин должна сделать выбор: поддержать этот проект, выполнить волю народа, выраженную на референдуме, и начать создавать для наших людей более светлое будущее, перспективы и процветание или обнулить всё достигнутое, потому что никто не знает, что случится, если соглашение не будет одобрено».

Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил о том, что условия сделки не соответствуют национальным интересам и у парламента нет другого выхода, кроме как голосовать против соглашения, не боясь обнулить итоги переговоров: