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Великобритания

Остановить "брексит": Европейский суд разрешает, Лондон не хочет

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Остановить "брексит": Европейский суд разрешает, Лондон не хочет

Остановить "брексит": Европейский суд разрешает, Лондон не хочет
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Правительство Великобритании не намерено отказываться от «брексита», даже если Европейский суд разрешит остановить эту процедуру. Разрешение высшей судебной инстанции ЕС не никак не повлияет на позицию официального Лондона, — приводят агентства слова официального представителя кабинета министров.

Противники «брексита», между тем, настаивают на том, что перспективы остаться в Евросоюзе становятся более реальными. Их надежды укрепило мнение, которое представил советник Европейского суда Мануэль Кампос Санчес-Бордона:

«Когда государство-член союза уведомило Европейский совет о своем намерении выйти из ЕС, статья 50 Договора о Европейском союзе позволяет в одностороннем порядке аннулировать уведомление о выходе до тех пор, пока не будет заключено окончательное соглашение. Для этого надо, чтобы решение об отмене выхода было принято в соответствии с Конституцией государства-члена, чтобы об этом официально уведомили Европейский совет и чтобы не будет злоупотреблений».

Обращение с вопросом о возможности отмены «брексита» в Европейский суд направила группа шотландских политиков. Шотландский евродепутат Элин Смит предлагает рассмотреть такой вариант британскому парламенту:

«Шотландская национальная партия и другие говорят коллегам в Вестминстере, что всё не ограничивается выбором между сделкой и отсутствием сделки, есть и другие варианты. Можно приостановить действие 50 статьи, отозвать уведомление о выходе. Как парламентарии мы не должны соглашаться с ложным выбором госпожи Мэй между сделкой и отсутствием сделки».

Эксперты отмечают, что отказ от «брексита» может означать возвращение к старым спорам с Брюсселем о полномочиях Лондона, только возможности добиться уступок у Великобритании уже не будет, — полагает ведущий экономист Центра европейской политики Фабиан Цулег:

«Если (британский) парламент решит, что Великобритания не выходит из ЕС, тогда Соединённое королевство сможет остаться в качестве государства-члена в нынешних условиях, но это также означает, что нет пересмотра отношений с ЕС, нет никаких изменений в таких вопросах, как свобода передвижения или бюджет, поэтому, в конце концов, это будет означать, что Соединённое Королевство просто остаётся государством-членом именно так, как это было до сих пор».

Ответ советника Европейского суда о возможности отмены «брексита» появился в один из наиболее сложных моментов подготовки выхода из ЕС. В британском парламенте идут решающие дебаты по соглашению о «брексите». Итоговое голосование намечено на 11 декабря.