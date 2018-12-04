Остановить "брексит": Европейский суд разрешает, Лондон не хочет

Правительство Великобритании не намерено отказываться от «брексита», даже если Европейский суд разрешит остановить эту процедуру. Разрешение высшей судебной инстанции ЕС не никак не повлияет на позицию официального Лондона, — приводят агентства слова официального представителя кабинета министров.

Противники «брексита», между тем, настаивают на том, что перспективы остаться в Евросоюзе становятся более реальными. Их надежды укрепило мнение, которое представил советник Европейского суда Мануэль Кампос Санчес-Бордона:

«Когда государство-член союза уведомило Европейский совет о своем намерении выйти из ЕС, статья 50 Договора о Европейском союзе позволяет в одностороннем порядке аннулировать уведомление о выходе до тех пор, пока не будет заключено окончательное соглашение. Для этого надо, чтобы решение об отмене выхода было принято в соответствии с Конституцией государства-члена, чтобы об этом официально уведомили Европейский совет и чтобы не будет злоупотреблений».

Обращение с вопросом о возможности отмены «брексита» в Европейский суд направила группа шотландских политиков. Шотландский евродепутат Элин Смит предлагает рассмотреть такой вариант британскому парламенту:

«Шотландская национальная партия и другие говорят коллегам в Вестминстере, что всё не ограничивается выбором между сделкой и отсутствием сделки, есть и другие варианты. Можно приостановить действие 50 статьи, отозвать уведомление о выходе. Как парламентарии мы не должны соглашаться с ложным выбором госпожи Мэй между сделкой и отсутствием сделки».

Эксперты отмечают, что отказ от «брексита» может означать возвращение к старым спорам с Брюсселем о полномочиях Лондона, только возможности добиться уступок у Великобритании уже не будет, — полагает ведущий экономист Центра европейской политики Фабиан Цулег:

«Если (британский) парламент решит, что Великобритания не выходит из ЕС, тогда Соединённое королевство сможет остаться в качестве государства-члена в нынешних условиях, но это также означает, что нет пересмотра отношений с ЕС, нет никаких изменений в таких вопросах, как свобода передвижения или бюджет, поэтому, в конце концов, это будет означать, что Соединённое Королевство просто остаётся государством-членом именно так, как это было до сих пор».

Ответ советника Европейского суда о возможности отмены «брексита» появился в один из наиболее сложных моментов подготовки выхода из ЕС. В британском парламенте идут решающие дебаты по соглашению о «брексите». Итоговое голосование намечено на 11 декабря.