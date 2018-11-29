"Единственно возможное соглашение по брекситу"

Великобритании надо будет готовиться к жёсткому «брекситу», если Парламент не утвердит проект соглашения о выходе из ЕС. Это в ходе выступления на слушаниях комитета Палаты общин подтвердила премьер Тереза Мэй. В ответ на критику оппонентов она повторяла, что считает представленный вариант соглашения наиболее удачным для Великобритании.

Тем временем представитель ЕС на переговорах по «брекситу» Мишель Барнье уверял депутатов Европейского парламента, что есть смысл поддержать соглашение с Великобританией, даже если оно не кажется идеальным:

«С учётом того, какими непростыми были эти переговоры, с учётом чрезвычайно сложности всех аспектов выхода Великобритании, представленное соглашение, порядок выхода из ЕС, политическая декларация, договор в целом — это единственно возможный и лучший вариант».

Барнье, как и Мэй, столкнулся с жёсткой критикой его работы над соглашением о «брексите», в частности, со стороны одного ли лидеров кампании 2016 г. за выход Великобритании из ЕС Найджела Фаража:

«Господин Барнье, я искренне хотел бы видеть вас на нашей стороне, потому что вы одержали полную победу. Вы, наверное, и сами не верите в свою удачу: вам так повезло иметь дело с британским премьер-министром, который удовлетворял каждое ваше требование, пытаясь в то же время обмануть британскую общественность. И в воскресенье на саммите за 38 минут всё было согласовано, дела закончены и вы смогли уйти на ланч».

Британский парламент должен рассмотреть соглашение о «брексите» 11 декабря, после чего вопрос о порядке выхода Великобритании станет темой саммита ЕС. Решающее голосование о «брексите» в Европарламенте намечено на март.