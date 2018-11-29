В Дрездене заработала рождественская ярмарка, одна из старейших в Европе. Несмотря на холодную погоду, в очередь за кусочком штоллена, фруктового хлеба, выстроились десятки посетителей. Двухметровую выпечку - произведение лучших кондитеров города, разрезал мэр Дрездена Дирк Хильберт. Общественный порядок на рождественском базаре обеспечивают сотрудники полиции. После теракта в Берлине в 2016 году на ярмарках в Германии ввели дополнительные меры безопасности.
В Дрездене открылась Рождественская ярмарка
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В Дрездене открылась Рождественская ярмарка
Петра, посетительница: "Печально, что приходится думать о возможных нападениях, но меня это не остановит. Мы каждый год сюда приезжали и будем это делать в дальнейшем, ведь это одна из рождественских традиций".
Первые упоминания о ярмарке в Дрездене относятся к 1434 году. В то время рынок работал всего один день, а сейчас открывается за месяц до Рождества. Ожидается, что в ближайшие недели посетить ярмарку и насладиться атмосферой праздника смогут несколько миллионов человек.