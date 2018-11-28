Путин: "Это же такой пограничный инцидент, не более того"

Президент России Владимир Путин назвал вооружённый конфликт в Керченском проливе «пограничным инцидентом, не более того», и обвинил Киев в неадекватной реакции на произошедшее. Выступая перед участниками инвестиционного форума «Россия зовёт», глава государства вспоминал, как Киев действовал после присоединения Крыма к России, которое Украина и многие страны признают аннексией. Кроме того, Путин сравнил ситуацию вокруг Керченского пролива с войной в Донбассе:

«Это же такой пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России? Это же совсем другая история, масштабная. Или тяжелые события гражданской войны на Украине — на юго-востоке, в Донбассе, в Луганской области — с применением со стороны правительственных войск танков, тяжелой артиллерии, авиации. Война по сути, и никакого военного положения не вводилось».

Военное положение на Украине введено на 30 дней в ряде регионов на юге и востоке страны. Президент Пётр Порошенко обещал не ограничивать конституционные права граждан. В интервью NBC он объяснял, что был вынужден пойти на крайние меры, несмотря на приближение президентских выборов, из-за угрозы более масштабного противостояния: