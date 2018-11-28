Азовский кризис: Встреча Путина и Трампа может быть отменена

В сегодняшнем интервью "Вашингтон Пост", названном: "Мне не нравится эта агрессия", Трамп заявил, что готов будет отменить встречу с Путиным, которая запланирована в рамках Двадцатки. Все зависит от того, какие выводы, сказал президент США, имея в виду ситуацию в Керченском проливе, будут содержаться в докладе, который я получу сегодня вечером. Тогда я и приму окончательное решение, сообщил Трамп.

Со своей стороны президент Украины подчеркнул, что речь идет "об угрозе полномасштабной войны", он сообщил, что увеличил присутствие войск на российско-украинской границе.