Азовский кризис: Встреча Путина и Трампа может быть отменена

В сегодняшнем интервью "Вашингтон Пост", названном: "Мне не нравится эта агрессия", Трамп заявил, что готов будет отменить встречу с Путиным, которая запланирована в рамках Двадцатки. Все зависит от того, какие выводы, сказал президент США, имея в виду ситуацию в Керченском проливе, будут содержаться в докладе, который я получу сегодня вечером. Тогда я и приму окончательное решение, сообщил Трамп.
Со своей стороны президент Украины подчеркнул, что речь идет "об угрозе полномасштабной войны", он сообщил, что увеличил присутствие войск на российско-украинской границе.
"Они хотят поставить под свой контроль Азовское море, несмотря на нормы международного права, несмотря на двусторонние соглашения, между Украиной и Россией от 2003-го года. Настоящая цель - оккупировать морскую акваторию. Это начало агрессии, а не просто нападение на два украинских корабля и один буксир", - заявил Петр Порошенко.
Позицию России выразил сенатор Константин Косачев.
"Это совершенно очевидно, что в случае, если Украина самостоятельно или при поддержке своих союзников попытается как-то решить вопросы с Россией военным путем, это все обернется военным поражением", - подчеркнул он.
Россия намерена усилить ПВО Крыма четвертым дивизионом С-400, об этом сообщил утром в среду Интерфакс.