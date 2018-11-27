Керченский пролив: к стрельбе привели споры о правовом статусе моря

Конфликт в Керченском проливе связан со спорами о статусе Азовского моря и о соглашении, которое гарантирует свободное перемещение военных кораблей. О правовом аспекте проблемы Euronews рассказал замглавы аналитического центра «Обсерво» Игорь Деланоэ:

«Очевидно, после присоединения Крымского полуострова к России в 2014 по факту Москва контролирует оба побережья Керченского пролива и хочет распоряжаться им как внутренними водами России. Поэтому, в частности, они ввели собственные очень подробные правила пользования Керченским проливом, которые Украина не признаёт. Киев, в свою очередь, настаивает на применении условий известного соглашения 2003 г., которое фактически потеряло актуальность после аннексии Крыма».

По словам Деланоэ, после конфликта в Керченском проливе особое значение имеет реакция Соединённых Штатов, которые уже осудили Москву. Как отмечает эксперт, у Киева появилось больше оснований рассчитывать на усиление американской военной помощи.