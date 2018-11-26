"Вкратце из Брюсселя": осуждение действий в Азовском море

Евросоюз осудил применение Россией силы в районе Керчинского пролива. Перегородив проход в Азовское море, она создала помехи для международного судоходства.

Приверженность иранской ядерной сделке

Еврокомиссар по энергетике сказал, что Всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Тегерана имеет критически важное значение для безопасности Европы, региона и всего мира. ЕС и Иран подтвердили свою приверженность сделке несмотря на выход из неё Соединыннх Штатов. На переговорых в Брюсселе с иранскими представителями обсуждалось использовании мирного атома.

Суд отказал противникам "брексита"

Европейский трибунал отказался отменять итоги референдума по "брекситу". 13 британских граждан подали иск с требованием отменить решение ЕС о запуске переговоров по выходу Великобритании из блока.

Они заявили, что их не допустили к голосованию на референдуме в 2016 году, так как они проживали на территории ЕС более 15 лет

Дракон-пожиратель пластика

На площади перед главными учреждениями Евросоюза защитники окружающей среды воздвигли трёхметровую скульптуру дракона. Он изрыгает бытовые отходы, собранные добровольцами на пляжах. Чудовище олицетворяет собой химическую промышленность, которая выпускает одноразовые предметы из пластика и лоббирует брюссельских политиков.