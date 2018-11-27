Лига чемпионов: борьба за плей-офф

Лига чемпионов возвращается. Лидер группы F "Манчестер сити" провел тренировку на своей базе перед вылетом в Лион, где сыграет ответный матч группового этапа с одноименным клубом.

Победа в нем будет означать выход команды Хосепа Гвардиолы в стадию плей-офф.

На данный момент оба клуба возглавляют группу в разницей в три очка. Причем их очная встреча в Манчестере завершилась победой лионцев 2:1.

"Мы еще не прошли квалификацию, это для нас главная цель. Я знаком с этим турниром и знаю, насколько это сложно. Когда тебе кажется, что все сделано. Это не так, пока это будет отражено в таблице. Так что этот матч - наш первый шанс. Хотя у нас есть в запасе игра с "Хоффенхаймом", - поделился своими ожиданиями от матча наставник "Манчестера Сити".

Последний в другом матче группы F встретится с донецким "Шахтером".

Также сегодня пройдут ответные матчи в группах E, G и H. Интрига в которых по-прежнему сохранена.

Так лидер группы E мюнхенская "Бавария" примет португальскую "Бенфику", а голландский "Аякс" поедет в гости к афинскому АЕКу.

В группе G московские армейцы встретятся дома с "Викторией Пльзень", а лидеры группы - "Рома" и "Реал Мадрид" сразятся между собой.

В группе H туринский "Ювентус" поборется за выход в плей-офф с "Валенсией", а аутсайдер "Янг бойз" отправится в Манчестер.