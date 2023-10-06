США достроят стену на границе с Мексикой

By Euronews

Президент США Байден объяснил, почему нарушил предвыборное обещание не построить ни одного метра стены на границе с Мексикой.

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Белый дом дал добро на возведение пограничной стены с Мексикой протяженностью в тридцать километров. Таким образом, президент Джо Байден нарушил данное во время предвыборной кампании обещание не построить ни одного метра барьера.

Журналистов заинтересовал вопрос, почему Байден пошел на такой шаг. Администрация пояснила, что деньги были выделены во время срока Дональда Трампа в 2019 году, и должны быть потрачены сейчас. Высказался и сам Байден.

Джо Байден, президент США:"Я отвечу на вопрос о пограничной стене. Деньги на ее строительство были выделены. Я пытался достучаться до них (конгрессменов), чтобы перераспределить эти деньги. Они этого не сделали. Они бы этого и не сделали. А закон не предусматривает никаких других вариантов, кроме как использование средств по назначению".

Байден добавил, что по-прежнему считает пограничные барьеры неэффективным инструментом в борьбе с нелегальной миграцией.

Решение о строительстве стены было принято на фоне двусторонней американо-мексиканской конференции по безопасности, на которой обсуждаются проблемы миграции и незаконного оборота наркотиков. В 2023 финансовом году в районе Рио-Гранде по данным властей было зарегистрировано около 245 тысяч незаконных проникновений из Мексики в США.