"Зелёные" назвали кандидатов на выборы в Европарламент

Европейская партия зелёных выбрала своих кандидатов на предстоящие в мае выборы в Европарламент. Ими стали немка Ска Келлер и голландец Бас Экхаут. Такое решение было принято на конгрессе партии в Берлине.

Для "зелёных" успешными были прошедшие осенью региональные выборы не только в Германии, но и в Бельгии и Люксембурге.

Свой успех на прошедших выборах в ряде европейских стран сами "зелёные" объясняют сразу несколькими причинами

И объясняется это сразу несколькими причинами.

"Я думаю, что важность вопроса об изменении климата беспокоит все больше и больше людей. Но самая большая проблема заключается в том, правящие европейские партии остаются у власти на протяжении многих десятилетий, и для них настолько важна общая политика, что они забывают о принятии важных решений. Наша партия уже на подходе. Статус-кво должен быть изменен, но с прогрессивными и оптимистичными идеями, которые мы собираемся предложить", - заявляет один из кандидатов Бас Экхаут.

Такой позитивный настрой "зелёные" должны сохранить как минимум до мая 2019 года, при этом им нужно убедить всех членов ЕС, чтобы их шансы на выборах были весомыми.

"Наша партия очень рада своему успеху на выборах в ряде стран. По данным опросов, у нас большая поддержка. И даже в тех областях, где наши позиции не так сильны, мы видим подвижки и готовы бороться с трудностями. Это хорошо, но конечно это возлагает на нас большую ответственность на европейском уровне", - считает другой кандидат от "зелёных" Ска Келлер.

На конгрессе Европейской партии зеленых царила позитивная атмосфера. Казалось, они готовы к нападкам со стороны политических оппонентов в ближайшее время. Но главная задача "зелёных" - совершить фурор на европейских выборах в мае следующего года.