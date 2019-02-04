Как европейцы выбирают общий парламент

Члены Европейского парламента избираются прямым голосованием каждые пять лет гражданами государств-членов Евросоюза. В этом году выборы в Европейский парламент пройдут с 23 по 26 мая с 2019 года.

В настоящее время в Европарлементе 751 место. В этом году будет избрано всего 705 депутатов: 27 из 73 мест Великобритании, выходящей из ЕС, будут перераспределены между другими странами, а оставшиеся 46 мест будут сохранены для будущих расширений блока.

Чем больше население страны, тем больше депутатов ее представляют в Европарламенте. Например, Мальту и Кипр будут представлять по 6 депутатов, Германию - 96, а Францию - 79 человек.

Как проходят выборы в Европарламент?

Выборы в главный парламент ЕС должны проводиться по пропорциональной системе. Но в остальном каждая страна самостоятельно определяет, как именно будет проходить голосование, будет ли в стране один или несколько избирательных округов.

Выборы в Европейский парламент распределены на четыре дня, и страны могут выбрать день голосования в соответствии со своими традициями организации голосования.

Возрастной порог для голосования также различен. Например, в большинстве случаев он составляет 18 лет. Однако на Мальте и в Австрии голосовать можно с 16 лет, а в Греции - с 17.

В Бельгии, Греции, Люксембурге и на Кипре, в отличие от остальных стран, голосование является обязательным.

Как голосуют жители разных стран?

Для тех, кто живет с стране своего происхождения, процедура регистрации для голосования на европейских выборах идентична процедуре местных, региональных и всеобщих выборов.

Граждане ЕС, находящиеся в другой стране могут проголосовать либо на родине, либо в стране своего проживания. В последнем случае им нужно зарегистрироваться в национальных органах власти принимающей страны. Однако голосовать в обеих странах европейцам запрещено.

Те, кто проживают за пределами Евросоюза, могут проголосовать в посольстве или консульстве своей страны, за исключением болгар, киприотов, датчан, греков или итальянцев. Жители этих стран не могут участвовать в выборах, находясь за границей.

Великобритания

Согласно плану британского правительства, Соединенное Королевство выходит из ЕС 29 марта, и к моменту выборов в Европарламент британцы уже не будут гражданами Евросоюза. Поэтому они не смогут голосовать или баллотироваться на выборах.

Что происходит сразу после выборов?

В дни, следующие сразу после объявления результатов выборов, члены парламента начинают работать над формированием политических фракций. На первом пленарном заседании парламент изберет своего нового председателя, затем - председателя Европейской комиссии, а после рассмотрит и одобрит весь состав комиссии.