Кто сменит Юнкера?

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб и евродепутат Манфред Вебер борятся за выдвижение на пост главы Еврокомиссии от крупнейшей фракции Европарламента: Европейской народной партии. На съезде ЕНП в Хельсинки Стубб говорил о необходимости сплочения правоцентристов:

«Европейские ценности находятся под угрозой со стороны Китая, со стороны России, а теперь эта угроза исходит и изнутри ЕС — из таких стран, как Польша или Италия. Что бы сделал я? Я думаю, надо подняться на баррикады и защитить эти ценности. Надо понять, что в неспокойные времена людям необходимо чувство локтя».

Лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер уже заручился поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель. Он обещает проявляться твёрдость в болезненных для Европы вопросах: