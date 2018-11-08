Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб и евродепутат Манфред Вебер борятся за выдвижение на пост главы Еврокомиссии от крупнейшей фракции Европарламента: Европейской народной партии. На съезде ЕНП в Хельсинки Стубб говорил о необходимости сплочения правоцентристов:
Кто сменит Юнкера?
Кто сменит Юнкера?
«Европейские ценности находятся под угрозой со стороны Китая, со стороны России, а теперь эта угроза исходит и изнутри ЕС — из таких стран, как Польша или Италия. Что бы сделал я? Я думаю, надо подняться на баррикады и защитить эти ценности. Надо понять, что в неспокойные времена людям необходимо чувство локтя».
Лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер уже заручился поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель. Он обещает проявляться твёрдость в болезненных для Европы вопросах:
«Я должен сказать кое-что важное: я не смогу проголосовать в Европарламенте за соглашение о брексите, если в марте всё останется по-прежнему. Если выходишь из Евросоюза — перемены должны быть ощутимы, и британцы потеряют преимущества сильного союза».
По действующим нормам, председателем Еврокомиссии станет кандидат от партии, которая получит больше всего мандатов в Европарламенте, если назначение утвердит Европейский совет.