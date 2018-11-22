"Брексит": уйти, чтобы вернуться?

Ирландский парламент поддержал проект соглашения по «брекситу». Документ был одобрен почти без возражений после дебатов, в ходе которых правительство заявило, что соглашение соответствует всем его требованиям. В интервью Euronews министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что сделка не может быть пересмотрена:

– Текст договора о выходе согласован, вопрос закрыт. Британское правительство утвердило его и не намерено возобновлять переговоры. Иначе, я уверен, последует лавина других «запросов», со стороны другие стран.

Между тем, проект соглашения по-прежнему встречает сопротивление со стороны ряда британцев, не склонных ни к каким компромиссам с Брюсселем относительно условий выхода их страны из ЕС.

– Порой, когда я слушаю бескомпромиссных сторонников «брексита», они всё упрощают. В их представлениее «брексит» сводится к совершенно нереалистичному набору решений, которые Британия может принять по своему усмотрению, и с которыми Евросоюзу придётся смириться. И такие упрощённые, а порой довольно грубые рассуждения совершенно не отражают реального положения вещей».

Голосование по вопросу условий «брексита» состоится в британском парламенте в декабре. При этом Ковни надеется, что однажды Великобритания вернётся в Европейский союз.

– Полагаю, мы бы сразу приветствовали возвращение Британии. Никто не желает, чтобы Британия покинула ЕС. На самом деле, для многих стран Евросоюза она служит ориентиром. С уходом Великобритании ЕС становится меньше, и мне, конечно же, хотелось бы, чтобы в будущем Британия вернулась, вновь став частью Европейского союза.

Таким настроениям будут рады сторонники проведения повторного референдума, которые по-прежнему надеются, что «брексита» удастся избежать.