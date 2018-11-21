Брексит: переговоры с ЕС "очень успешные", но ещё не окончательные

Премьер Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявляют о значительном прогрессе на переговорах по брекситу. Тем не менее им придётся провести ещё одну официальную встречу до воскресного саммита ЕС, на котором главы правительств и лидеры европейских стран обсудят проект соглашения о выходе Соединённого Королевства из союза. Премьер Великобритании Тереза Мэй по итогам общения с Юнкером заявила:

«Мы провели очень удачную встречу, мы добились дальнейшего прогресса и подготовили новые указания для переговорщиков. Я надеюсь, что они решат оставшиеся проблемы, и эта работа начнется незамедлительно. Я планирую новые встречи в субботу, в том числе с главой Еврокомиссии Юнкером, чтобы обсудить, как мы можем завершить этот процесс в интересах наших народов».

Британское правительство согласовало проект соглашения о брексите 14 ноября. Наиболее сложными вопросами будущих взаимоотношений с ЕС называют свободу перемещения и обмена через сухопутную границу с Ирландией, а также статус Гибралтара. Если воскресный саммит ЕС утвердит проект документа, его ожидает рассмотрение в Европарламенте.