Н’Голо Канте остается в "Челси". 27-летний французский полузащитник подписал с лондонским клубом новый контракт на пять сезонов - до лета 2023 года.
Канте и Мане: новые контракты
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Канте и Мане: новые контракты
За "синих" Канте выступает с 2016 года. В составе "Челси" футболист выиграл чемпионат и Кубок Англии. Игрок сборной Франции, этим летом в Москве он стал и чемпионом мира.
Новому контракту радуется и Садио Мане. Сенегальскй полузащитник остается в "Ливерпуле". В составе этой команды ему удалось дойти до финала Лиги Чемпионов весной 2018. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии 11 матчей, в которых отличился шестью голами.