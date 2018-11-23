Канте и Мане: новые контракты

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Н’Голо Канте остается в "Челси". 27-летний французский полузащитник подписал с лондонским клубом новый контракт на пять сезонов - до лета 2023 года.

За "синих" Канте выступает с 2016 года. В составе "Челси" футболист выиграл чемпионат и Кубок Англии. Игрок сборной Франции, этим летом в Москве он стал и чемпионом мира.