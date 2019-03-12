Детский призыв к донорам Сирии

Возле главных европейских учреждений в Брюсселе выставлен рисунок маленькой сирийской девочки. На нём - авиабомбы, стреляющий танк и окровавленное тело. А рядом — школьная доска с напоминанием о том, что 4 миллиона детей выросли в Сирии, не зная ничего, кроме войны.

На таком фоне на этой неделе пройдёт 7-я конференция доноров Сирии под эгидой ЕС.

«Мы обратимся здесь к международному сообществу с отчётливой просьбой: подтвердите свою приверженность делу возвращения к нормальной жизни детей, пострадавших в результате конфликта, - говорит глава иорданской благотворительной организации Рания Малки. - Мы просим Европу не уменьшать достигнутый в последние годы уровень финансирования и поддержки таких стран, как Иордания, Ливан и Турция, которые принимают миллионы семей и детей, а также вкладывать средства в гуманитарную работу внутри Сирии".

Такой работой занимается в Сирии Астрид Ниссен, глава немецкого отделения Красного Креста на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Она надеется, что брюссельская конференция привлечёт внимание к бедствиям сирийцев после почти 9 лет войны:

«Ситуация ужасная. Это по-прежнему один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, заставивший покинуть свои дома огромное количество населения, - говорит Ниссен. - По-прежнему более 6 миллионов человек являются перемещенными лицами внутри Сирии, и ещё 5 миллионов - в соседних странах. Безопасно ли им? Там мины, неразорвавшиеся боеприпасы, нехватка элементарных услуг, здравоохранения, школ, воды. Люди нуждаются во всем этом».

Для международных доноров важнее всего, чтобы обещанная ими помощь дошла до бедствующих сирийцев.