Японский автоконцерн Nissan уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. В понедельник Гон был арестован следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. В официальном заявлении японской корпорации Nissan говорится о "непоколебимости" партнерства с французским концерном Renault.
Увольнение Гона: Nissan не хочет слияния с Renault?
Увольнение Гона: Nissan не хочет слияния с Renault?
Между тем газета Financial Times пишет, что Карлос Гон планировал слияние компаний Renault и Nissan, а совет директоров японского автопроизводителя был против сделки и искал способы ее заблокировать. С резкой критикой объединения выступала также Ассоциация автопроизводителей Японии.
Рыночный аналитик Бил Блэйн из Shard Capital комментирует: "Руководство Nissan видит себя во главе всех процессов, происходящих в компании, членам руководства не нравится тот факт, что их заставят создать некий альянс с французской компанией с государственным участием. Их это не устраивает".
На фоне скандала вокруг уволенного руководителя французские власти заявили, что в ближайшие недели действующая стратегия пересмотру не подлежит.
На следующей неделе ситуацию с арестом Гона обсудит совет директоров компании Mitsubishi, 34% акций которой контролирует Nissan.
Основатель инвестиционной компании Seven Investment Management Джастин Уркухарт Стюарт говорит: "Взаимодействие рено с Nissan и Mitsubishi было успешным. Но теперь без участия Гона будет очень сложно удержать вместе все составляющие ."
Японская прокуратора утверждает, что в течение пяти лет Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan почти 90 млн долларов, однако задекларировал для уплаты налогов примерно вполовину меньше.