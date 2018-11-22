Увольнение Гона: Nissan не хочет слияния с Renault?

Японский автоконцерн Nissan уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. В понедельник Гон был арестован следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. В официальном заявлении японской корпорации Nissan говорится о "непоколебимости" партнерства с французским концерном Renault.

Между тем газета Financial Times пишет, что Карлос Гон планировал слияние компаний Renault и Nissan, а совет директоров японского автопроизводителя был против сделки и искал способы ее заблокировать. С резкой критикой объединения выступала также Ассоциация автопроизводителей Японии.

Рыночный аналитик Бил Блэйн из Shard Capital комментирует: "Руководство Nissan видит себя во главе всех процессов, происходящих в компании, членам руководства не нравится тот факт, что их заставят создать некий альянс с французской компанией с государственным участием. Их это не устраивает".