Арест Карлоса Гона: реакция японцев и французов

"Алчный тип" и "предатель" – японская пресса не скупится на эпитеты в отношении главы альянса "Рено-Ниссан-Мицубиси" Карлоса Гона, взятого накануне под стражу сразу после приземления его самолёта в аэропорту Токио.

Японская прокуратура обвиняет его в сокрытии от налоговых органов половины своих своих доходов в период с 2011 по 2015 гг., а также в нецелевом использовании средств компании на свои личные нужды. Нарушения были выявлены внутренней проверкой аудиторов «Ниссана», но теперь их расследованием занимаются правоохранительные органы. В течении 20 дней они должны предъявить Гону официальное обвинение.

Репутация того, кого еще недавно считали спасителем «Ниссана», претерпела сокрушительное падение в глазах простых японцев. "Слово «Ниссан» у меня ассоциируется с компанией, которой гордится Япония. У нас тоже машина «Ниссан». Поэтому руководство такой компании должно вести себя ответственно. Мне как японке стыдно за случившееся", - говорит29-летняя японкаЮми Ханда.

Обвинения, выдвинутые в адрес Карлоса Гона, шокировали не только японцев, но и работников заводов "Рено" во Франции. В том числе активиста профсоюза "ВКТ-Рено" Фабиана Гаша: "Если знать, сколько Карлос Гон получал, а именно 15 млн евро, на «Рено» и на «Ниссане», невозможно не удивляться тому, что этого ему было мало, и что он, если, конечно, информация подтвердится, обманывал японских налоговиков".

Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции, поспешил заверить сограждан, что перед французским законом Карлос Гон чист: "Я не могу сообщить вам все подробности, поскольку они представляют собой налоговую тайну. Я могу только подтвердить, что налоговых нарушений за г-ном Гоном во Франции не числится".

Стефан де Фриз, Euronews: "На следующий день после ареста Карлоса Гона альянс "Рено-Ниссан-Мицубиси" приступил к поиску преемника. Совет директоров собирается в Булони под Парижем, чтобы выбрать нового главу автогиганта. Но это будет не простой задачей. Дело в том, что интересы французов и японцев часто не совпадают. Своё веское слово при обсуждении кандидатуры хочет сказать и французское правительство. А Карлосу Гону, который до вчерашнего дня считался спасителем «Рено», грозят 10 лет японской тюрьмы".