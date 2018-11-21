Арест Гона продлен на 10 дней

Токийская прокуратура рассматривает возможность выдвижения обвинений и привлечения к ответственности компании Nissan, председатель совета директоров которой Карлос Гон был арестован на этой неделе. Об этом сообщили в среду японские СМИ, отметив, что автоконцерн уже давно мог знать о действиях Гона, однако рассказал об этом только недавно. По данным крупнейшей газеты Японии Yomiuri shimbun, Карлос Гон мог нарушать финансовое законодательство страны на протяжении значительно большего времени, нежели рассматриваемый правоохранителями период с 2011 по 2015 год.

Со своей стороны, компания Nissan официально признала нарушения, вменяемые Гону, и пообещала поставить вопрос о его немедленном увольнении на ближайшем заседании совета директоров корпорации 22 ноября.

Тем временем во Франции Совет директоров Renault назначил временно исполняющим обязанности генерального директора Тьерри Боллоре, который был заместителем Гона и операционным директором Renault.

В заявлении подчеркивается, что арестованный в Японии по подозрению в финансовых махинациях руководитель компании в данный момент остается на своем посту. В среду содержание бизнесмена под стражей было продлено на 10 дней.

64-летний Гон был арестован в понедельник на борту своего частного самолета следователями прокуратуры в Токио по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Следствие считает, что в течение пяти лет Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти 89 миллионов долларов). При этом он задекларировал для уплаты налогов примерно в два раза меньше.