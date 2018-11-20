Что ждёт тройственный альянс после ареста Гона?

Арест главы транснационального альянса "Ниссан-Рено-Мицубиси" Карлоса Гона потряс фондовые рынки Японии и Франции. Его падение с Олимпа мирового автомобилестроения обрушило стоимость акций, входящих в альянс компаний, потянув вниз биржевые индексы Японии и Франции. В понедельник акции "Рено" потеряли почти 10 % своей стоимости и продолжили дешеветь во вторник.

Главный вопрос в повестке дня: кто встанет во главе альянса вместо Карлоса Гона. Его судьба будет решаться советом директоров в четверг, но отставка его уже ни у кого не вызывает сомнений. "Ниссан" продаёт в полтора раза больше машин чем "Рено". Кроме того в альянс входит еще один крупный японский производитель – "Мицубиси". Поэтому логично предположить, что его новым главой должен быть японец.

Но главный инвестор в альянсе - "Рено", 15 % которого контролирует французское правительство, которое вряд ли уступит руководство в альянсе японцу. Японцы, со своей стороны, настаивают на преемственности и стабильности. "Мы исходим из того, что не смотря на этот арест, очень важно сохранить стабильные отношения внутри альянса «Ниссана», «Рено» и «Мицубиси»", - заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Сэко Хиросигэ.

Тройственный альянс автопроизводителей уникален по своей структуре. Начало ему положено в 1999 г. объединением "Рено" с "Ниссаном". В 2016 г. к ним присоединился "Мицубиси".

В настоящее время "Рено" владеет 43 % акций "Ниссана", которому, в свою очередь, принадлежат 15 % акций "Рено". Французский автопроизводитель является также крупнейшим акционером других филиалов альянса, включая румынскую "Дачию" и российский "АвтоВАЗ".

Под руководством Карлоса Гона альянс стал крупнейшим автопроизводителем мира, обогнав по продажам "Фольксваген", "Тойоту" и "Дженерал Мотрс". В прошлом году альянс продал 10,6 млн автомобилей.