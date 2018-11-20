Всё больше стран выступают против избрания россиянина главой Интерпола

Вслед за Киевом Вильнюс и Таллин грозятся прервать сотрудничество с Интерполом в случае избрания главой организации россиянина Александра Прокопчука. Директор эстонской полиции Элмар Вахер объяснил, что не будет работать с представителем недружественной страны. Литовский Сейм призвал все демократические страны рассмотреть вопрос о выходе из международной полицейской организации.

Группа американских сенаторов обратилась с призывом не допустить избрания Прокопчука к президенту США Дональду Трампу. Британский министр международного развития Харриет Болдуин пообещала, что Лондон принципиально поддержит на выборах южнокорейца Кима Чон Янга. Противники российского генерала обвиняют Москву, в частности, в злоупотреблении международным розыском. Сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер в интервью Euronews напомнил, что Россия неоднократно добивалась его выдачи по линии Интерпола:

«Путин использовал запросы на международный розыск через Интерпол, вернее пытался использовать 7 раз, чтобы добиться моего ареста. Каждый раз Интерпол отказывал, называя эти запросы неприемлемыми и политически мотивированными. Россия получала отказы. Человек, который отвечал по поручению Путина за направление этих запросов теперь выдвигается на пост главы Интерпола. Это серийный нарушитель».

В Москве призывы помешать избранию Александра Прокопчука на пост главы Интерпола раскритиковали и пообещали, что в случае избрания генерал российской полиции будет работать исключительно в интересах международного полицейского сообщества.

Дмитрий Песков назвал призыв американских сенаторов не поддерживать кандидата от России вмешательство в ход выборов. В МВД России заявили об информационной кампании с целью дискредитировать Прокопчука и предостерегли от «политизации Интерпола».

Как отмечает корреспондент Euronews в Москве Галина Полонская, хотя у генерала полиции есть большие шансы впервые в истории России стать президентом Интерпола, предсказать ход голосования на Генассамблее организации в Дубае сейчас, возможно, не возьмётся никто.