Экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй подозревается во взяточничестве и других преступлениях. В его отношении проводится проверка Государственного надзорного комитета Китая. Пекин официально подтвердил факт задержания Хунвэя, который также занимает должность замминистра общественной безопасности Китая.
Экс-президента Интерпола подозревают во взяточничестве
Экс-президента Интерпола подозревают во взяточничестве
Мэн Хунвэй отбыл в Китай в отпуск 29 сентября и с тех пор не выходил на связь. Прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с пропажей без вести Мэн Хунвэя.
Супруга Хунвэя перед исчезновением мужа получила от него сообщение, которое она поняла как сигнал о том, что ему грозит опасность. В сообщении содержалось эмодзи с изображением ножа.
Позднее генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мэн Хунвэя с поста президента Интерпола, которое вступило в силу немедленно.
Исполняющим обязанности главы Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чен Ян. Новый президент будет избран на форуме в Дубае 18-21 ноября.