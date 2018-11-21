Россиянин не стал главой Интерпола

Генеральный секретарь организации Юрген Шток заявил, что процесс голосования был демократичным, прозрачным, свободным и ясным, и для каждого кандидата одним и тем же.

Ранее ряд стран пригрозили прервать сотрудничество с Интерполом в случае избрания россиянина главой организации

Генсек Интерпола Юрген Шток: "Национальность президента не имеет значения, это никак не влияет на нейтральность и независимость нашей организации. Члены исполнительного комитета, в том числе и президент, никак не вовлечены и не влияют на работу оперативных подразделений и процесс принятия решений".

На пост претендовал генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола. Он останется в этой должности до 2019 года.

В эксклюзивном интервью телеканалу Euronews постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил: "Речь идет о скоординированном давлении — об этом западная пресса открыто пишет — Соединенных Штатов Америки и Великобритании, с целью не допустить избрания российского кандидата. Я не мог не заметить — так же, как я уверен, и ваши зрители — развернутую бурную антироссийскую кампанию с элементами, я бы сказал, шизофрении".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов, хотя они, по его словам, проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства.