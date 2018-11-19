Российскому генералу прочат пост главы Интерпола. Украина протестует

Киев выступает против избрания на пост главы Интерпола генерала российской полиции, вице-президента организации Александра Прокопчука. В преддверии голосования на Генеральной Ассамблее Интерпола Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал выдвижение кандидатуры россиянина «очередной гибридной атакой путинского режима». Как глава украинской делегации Аваков выразил уверенность в том, что Москва будет использовать своего гражданина во главе Интерпола для объявления в международный розыск «неугодных».

В Кремле, между тем, сообщили, что надеются на успех Прокопчука. «Мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», — отвечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о перспективах избрания генерала полиции.

Досрочные выборы главы Интерпола должны пройти в среду на Генассамблее в Дубае. Они были назначены после нашумевшей пропажи президента организации Мэна Хунвея: выяснилось, что его задержали во время поездки на родину в Китай в рамках уголовного дела о коррупции.

О том, что россиянин Александр Прокопчук оказался наиболее вероятным преемником на посту главы Интерпола, в выходные написали сразу несколько британских изданий. The Times расценила возможное назначение россиянина как победу Кремля на фоне обвинений в злоупотреблении международным розыском. Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что Прокопчук считается главным кандидатом на пост президента Интерпола.

На саммите Интерпола в ОАЭ продолжается борьба украинской делегации во главе с Министром МВД Арсен Аваков за то, чтобы... Publiée par Антон Геращенко sur Dimanche 18 novembre 2018