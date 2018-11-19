Арест Карлоса Гона ударил по "Рено"

Японская прокуратура задержала главу альянса "Рено-Ниссан-Мицубиси" Карлоса Гона и члена совета директоров "Ниссана" Грега Келли по подозрению в занижении доходов для ухода налогов и нецелевом использовании средств компании. Совет директоров "Ниссана" обсудит вопрос об их отставке в четверг.

"Для нашей компании их поведение, безусловно, совершенно неприемлемо. Наши эксперты пришли к выводу, что нарушения, которые они совершали, невозможно игнорировать".

Скандал в руководстве "Ниссана" крайне негативно сказался на "Рено". На фоне новостей об аресте Карлоса Гона акции "Рено" по итогам дня подешевели почти на 8,43 %. Французское правительство поспешило вступиться за французскую компанию. "Как акционеры мы сделаем в совете директоров все от нас зависящее, чтобы обеспечить преемственность в работе «Рено» и стабильность в его руководстве", – заверил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Карлос Гон возглавил Ниссан в 1999 г, сразу после его приобретения французским автогигантом. Гендиректором Рено он стал в 2005 г., а совет директоров компании он возглавил в 2009 г.