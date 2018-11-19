В программе "Вкратце из Брюсселя":
"Вкратце из Брюсселя": "брексит" растягивается на годы
"Вкратце из Брюсселя": "брексит" растягивается на годы
ЕС считает, что выход из него Великобритании может продолжаться с обоюдного согласия вплоть до конца 2022 года. Этот переходный период позволит её учреждениям и экономическим субъектам перенять дела у союзных.
Британии грозит конфетный дефицит
Батончик Mars скоро может иcчезнуть с полок магазинов в Великобритании, если она выйдёт из Евросоюза, не договорившись с ним о продолжении сотрудничества. Пищевики предупредили о трудностях с доставкой на острова ингредиентов.
В защиту сделки с Ираном
Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе рассмотрели возможность торговли с Ираном по своим общим, а не национальным законам. Это уберегло бы отдельные страны-члены ЕС от возможных американских санкций.
Суп и танцы для аграрной реформы
Во время заседания в Брюсселе министров сельского хозяйства демонстранты требовали сделать общую аграрную политику справедливой, зелёной и здоровой. Они пели, танцевали, били в кастрюли, варили суп.