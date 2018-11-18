Мадрид: Femen против франкистов

Активистки движения Femen попытались помешать проведению манифестации, приуроченной к очередной годовщине смерти Франсиско Франко. Он скончался 20 ноября 1975 года. "Законный фашизм, национальный позор" - эту и другие подобные надписи можно было разглядеть на полуобнаженных женских телах. На девушек пытались напасть и сами участники акции. И тех и других задержали сотрудники правоохранительных органов. Инцидент произошел на столичной площади Орьенте, где собрались около двухсот человек, симпатизирующих бывшему диктатору.