Французский гонщик Себастьен Ожье в шестой раз за свою карьеру стал победителем чемпионата мира по классическому ралли. В заключительном этапе чемпионата, который проходил в Австралии, Ожье стал пятым, и этого оказалось достаточно для победы в общем зачёте.
Себастьен Ожье – шестикратный чемпион
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Себастьен Ожье – шестикратный чемпион
Таким образом, по итогам сезона Ожье набрал 219 очков. Его ближайший преследователь бельгиец Тьерри Невилль не финишировал, набрав в итоге 201 очко. Не финишировал и другой его серьёзный соперник – эстонец Отт Тянак. Победу на этапе одержал финн Яри-Матти Латвала, а победу в зачёте производителей одержала Toyota.