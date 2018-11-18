Себастьен Ожье – шестикратный чемпион

Французский гонщик Себастьен Ожье в шестой раз за свою карьеру стал победителем чемпионата мира по классическому ралли. В заключительном этапе чемпионата, который проходил в Австралии, Ожье стал пятым, и этого оказалось достаточно для победы в общем зачёте.